I cacatua sanno aprire le fontane | ecco cosa fanno per bere e come lo insegnano

Tutto è un esempio affascinante di come l’intelligenza degli uccelli possa sorprenderci ogni giorno di più. Questi cacatua, con il loro ingegno, hanno trasformato un gesto semplice come bere in una dimostrazione di abilità e adattabilità, insegnandoci che anche le creature più imprevedibili sono capaci di grandi cose. La loro scoperta ci invita a riflettere sull'importanza di rispettare e comprendere il mondo animale, ricco di sorprese e meraviglie.

I cacatua sanno come stupire. A Sydney, alcuni esemplari hanno imparato ad azionare le fontane pubbliche per bere. Un comportamento mai visto prima, che dimostra quanto questi uccelli siano intelligenti, adattabili e capaci di apprendere osservando i loro simili. La scoperta è stata fatta da un gruppo di ricercatori, incuriositi dal vedere i cacatua in fila davanti a una fontana, come persone in attesa del proprio turno. Tutto è iniziato nel 2018, quando i ricercatori hanno notato alcuni cacatua cresta gialla (nome scientifico Cacatua sulphurea galerita) interagire con le fontane di un parco a Sydney. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - I cacatua sanno aprire le fontane: ecco cosa fanno per bere (e come lo insegnano)

