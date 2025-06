I bimbi la piscina e il cloro | cosa è successo alla Borghesiana

Durante una giornata di svago in piscina, un incidente ha coinvolto i bimbi della Borghesiana, con Mattia, 9 anni, ancora ricoverato in terapia intensiva. Fortunatamente, le sue condizioni sembrano migliorare: non è più intubato e i medici sono ottimisti sugli sviluppi. La vicenda ci ricorda quanto sia importante la sicurezza in ambienti ludici e di svago, e ci invita a riflettere sulle precauzioni da adottare.

Mattia, di 9 anni, è ancora intubato ma pare in leggero miglioramento: "E' ancora ricoverato in terapia intensiva pediatrica all'Umberto I, le condizioni sono in miglioramento, non è più intubato,.

Bimbi intossicati dal cloro, sequestrata la piscina: uno ancora grave, s’indaga per lesioni - Tragedie come quella avvenuta alla piscina di via della Capanna Murata ci ricordano l'importanza della sicurezza negli impianti sportivi, soprattutto per i più piccoli.

