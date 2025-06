I ballottaggi di domenica e le nuove crepe nel Campo largo | il timido sì di Taranto e le liti di Matera col rischio anatra zoppa

i prepara a conoscere i nuovi equilibri politici locali, tra sorprese e tensioni crescenti. Domenica prossima, cittadini di Matera e Taranto sceglieranno i loro futuri sindaci, dando un nuovo volto alle città e riflettendo le sfide di un campo politico sempre più frammentato. La data in cui si definiranno le leadership locali si avvicina, e con essa si aprono scenari incerti e affascinanti per il panorama nazionale.

La data in cui verranno sanciti i nuovi sindaci delle città di Matera e Taranto si avvicina. Domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno saranno chiamati alle urne per il ballottaggio i cittadini residenti nei comuni con più di 15mila abitanti, dove al primo turno – che si è svolto il 25 e 26 maggio – nessun candidato sindaco ha raggiunto la soglia del 50% +1 dei votanti. L'appuntamento elettorale è stato fissato nella stessa data in cui tutta Italia si esprimerà sui cinque referendum proposti dalla Cgil e da +Europa, su cittadinanza e lavoro. Matera e Taranto sono gli unici due capoluoghi di Provincia ad arrivare al ballottaggio, dopo le vittorie schiaccianti ottenute dal centrosinistra a Genova e a Ravenna, rispettivamente con Silvia Salis e Alessandro Barattoni.