i 60 anni di nozze di nello petinari

celebrare questo momento speciale qui con noi. La loro storia di amore e dedizione rappresenta un esempio prezioso per tutta la comunità. Insieme hanno attraversato sei decenni di vita, condividendo gioie, sfide e successi, e oggi sono protagonisti di un anniversario che merita di essere ricordato e celebrato. Un traguardo così straordinario ci ricorda l’importanza dei valori di famiglia e di impegno reciproco.

Splendido anniversario dei 60 anni di matrimonio di Nello Petinari, storico fondatore dell’omonima autoscuola falconarese, e sua moglie Nadia Argilli. Lo scorso 2 giugno, nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Castelferretti, la città ha omaggiato la coppia in presenza dei famigliari, visibilmente commossi, e del sindaco Stefania Signorini. "È un traguardo ammirabile – ha detto il primo cittadino – e ringrazio Nello e Nadia per aver scelto di condividerlo con la comunità. Un riconoscimento speciale va a Nello per il suo lungo impegno professionale: da quasi 60 anni accompagna intere generazioni di cittadini di Falconara, Castelferretti e Montemarciano verso l’autonomia alla guida". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it