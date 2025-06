I 5 Stelle sono una creatura di Grillo

Conte non ha dato alcun contributo, anzi, non appena egli è comparso sulla scena politica, il movimento è passato da oltre dieci milioni di voti ad una manciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I 5 Stelle sono una creatura di Grillo

Argomenti simili trattati di recente

Amadeus accende le stelle dei più grandi cantanti internazionali e italiani: come funziona il nuovo show “Like a Star” e chi sono i tre giudici - Amadeus riaccende il palcoscenico con "Like a Star", un nuovo entusiasmante show in prima serata su Nove, a partire dal 14 maggio.

Segui queste discussioni su X

Questa mattina alcuni senatori del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra si sono seduti al centro dell’aula del Senato come protesta durante la discussione per la conversione in legge del cosiddetto “decreto Sicurezza” Tweet live su X

Quegli analfabeti e incapaci dei 5 Stelle sono troppo alti, ma è comunque un piacere constatare che l’oltre 30% di qualche anno fa, oggi, è un lontano ricordo. Tweet live su X

Le notizie più recenti da fonti esterne

CREATURA DEGLI ABISSI DIVORA SUB #shorts