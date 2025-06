hublot mette il big bang in modalità vacanza

clou di un’estate all’insegna dello stile e dell’innovazione. Con il suo design vivace e sofisticato, il nuovo Hublot Big Bang Unico Summer 2025 incarna perfettamente l’essenza di un’estate indimenticabile, dove eleganza e leggerezza si incontrano in ogni dettaglio. Questo orologio non è solo un accessorio, ma un invito a vivere la stagione più calda con entusiasmo e stile.

Arancione come il sole al tramonto. Celeste come certe camicie di lino che vanno bene solo d’estate. Il nuovo Hublot Big Bang Unico Summer 2025 punta a far venire voglia di estate al primo sguardo. Per Hublot non è una novità. Dal 2017 il marchio organizza lanci estivi in località che non hanno bisogno di presentazioni. Il fatto che quest’anno l’evento si sia tenuto a Mykonos, con Usain Bolt e Mattia Vitale dei Meduza tra gli ospiti, è solo il contorno. Al centro c’è lui, l’orologio. Un Big Bang con cassa in ceramica high-tech micropallinata arancione da 42 mm, abbinata a una lunetta celeste, anche lei in ceramica, fissata con sei viti a H in titanio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it