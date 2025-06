House of the Dragon 3 sarà qualcosa di sbalorditivo in almeno 4 modi

anticipazioni sulla trama e un entusiasmo contagioso tra i fan. House of the Dragon 3 promette di essere qualcosa di sbalorditivo in almeno quattro modi: trama avvincente, effetti speciali all’avanguardia, personaggi ancora più complessi e un'ambientazione mozzafiato. Questa serie continua a sorprendere, dimostrando che l'entusiasmo dei fan può davvero cambiare le regole del mercato televisivo. Prepariamoci a un nuovo capitolo epico!

Pubblicato il finale della seconda stagione, lo spin-off di GOT è stato già rinnovato anche per la quarta e ultima (con un House of The Dragon 3 annunciato a metà giugno). Tutte news arrivate a sorpresa direttamente dai profili social ufficiali dello show targato HBO e, contro ogni legge del mercato televisivo (cioé quindi senza stare ad aspettare i dati sugli ascolti). A guidare la decisione di continuare erano state solo delle ottime previsioni che hanno da subito fatto sperare nella conferma di un successo ormai conclamato e consolidato per una serie divenuta cult. E in effetti così è stato: House of the Dragons 2 non ha tradito le aspettative e ha incollato i telespettatori allo schermo, anche se il finale è risultato a tratti deludente.

