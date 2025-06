Hojlund Juventus derby d’Italia per l’attaccante del Manchester United! L’Inter fa sul serio | l’arrivo di Chivu potrebbe far saltare il banco Il motivo

Il mercato infiamma il derby d’Italia, con la Juventus pronta a sfidare l’Inter per Hojlund, l’attaccante del Manchester United che sta facendo impazzire i tifosi. Mentre i bianconeri considerano il suo arrivo, il colpo di scena potrebbe arrivare da Chivu, vicino all’Inter: un suo sì potrebbe rivoluzionare le carte in tavola e far saltare il banco. La lotta per il talento danese si fa sempre più incandescente, e le prossime mosse saranno decisive.

Hojlund Juventus, derby d'Italia per l'attaccante del Manchester United: gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante. Focus acceso su Hojlund, profilo che resta monitorato nel contesto del mercato Juventus. Il danese, ex Atalanta e ora al Manchester United, è tra i nomi che piacciono ma tutto dipenderà anche dal giudizio di Cristian Chivu, vicino all' Inter. Attenzione anche a Bonny, già allenato proprio da Chivu al Parma: il suo nome potrebbe tornare d'attualità ora che il tecnico si prepara a iniziare ufficialmente la sua nuova avventura. Hojlund Juventus è sempre più difficile con i bianconeri che dovrebbe puntare altri calciatori in quel reparto.

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - La dirigenza della Juventus intensifica le strategie di mercato, puntando a rinforzare l'attacco con nuovi talenti.

