Hojlund Inter il Manchester United su un difensore nerazzurro | ipotesi di scambio per il danese

Hojlund Inter, prende quota l’ipotesi di uno scambio con il Manchester United. TuttoSport riporta l’interesse dei Red Devils per un nerazzurro. Piero Ausilio non ha viaggiato fino a Londra solo per parlare con Cesc Fabregas. Il blitz inglese del DS dell’ Inter, infatti, nasconde una serie di molteplici significati. Oltre ad aver incontrato l’attuale allenatore del Como in serata, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Ausilio avrebbe avuto anche un primo colloquio ufficiale con il Manchester United per parlare di Rasmus Hojlund. Il danese ex Atalanta è un obiettivo concreto dell’Inter per l’attacco e il club meneghino vorrebbe assicurarsi le sue prestazioni con la formula del prestito con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Internews24.com