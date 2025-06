Hojlund Inter il calciatore spinge per il trasferimento | ecco cosa manca la cifra offerta dai nerazzurri 

Hojlund Inter si fa spazio tra le grandi trattative di calciomercato: il giovane attaccante spinge per sbarcare a Milano, ma ci sono ancora dettagli da definire. La sua volontà è forte, e i nerazzurri sono pronti a fare la loro mossa decisiva. Ma cosa manca davvero per chiudere l'affare? Scopriamolo insieme, perché questa potrebbe essere la svolta che tutti aspettano.

Hojlund Inter, il calciatore spinge per il trasferimento a Milano: ecco cosa manca per chiudere adesso e la cifra offerta dai nerazzurri . Sarà Hojlund il nuovo colpo di calciomercato in casa Inter? Presto per dirlo, quel che è certo è che questa mattina in edicola La Gazzetta dello Sport ha svelato delle importantissime novità sul possibile approdo dell’attaccante ex Atalanta a Milano. Vediamo un breve passaggio dalla Rosea sul più lungo ragionamento sul bomber. HOJLUND INTER – «Ausilio ha avuto un primo contatto, nella giornata di ieri, con il Manchester United. È tutto qui lo scoglio da superare, posto che il gradimento di Hojlund alla destinazione Inter non è in discussione. 🔗 Leggi su Internews24.com