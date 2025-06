Hojlund e Bonny con Chivu cambia il mercato dell’Inter? Priorità resta – Sky

Con Cristian Chivu pronto a prendere le redini della panchina nerazzurra, l’Inter si prepara a rivoluzionare il proprio mercato. Hojlund e Bonny sono sempre nel mirino come priorità assoluta per rafforzare l’attacco, confermando che la strategia offensiva resta al centro delle scelte. La squadra di Suning punta a costruire un organico competitivo, mantenendo alta l’attenzione sui colpi in entrata. La nuova era dell’Inter sta per cominciare: quali sorprese riserverà il mercato?

Chivu presto sarà un nuovo allenatore dell'Inter, ma con lui in panchina cambieranno le strategie di mercato del club nerazzurro? Hojlund e Bonny restano gli obiettivi principali per l'attacco. La priorità di migliorare il reparto offensivo, secondo quanto riportato da Sky Sport, non cambia. MERCATO IN ENTRATA – Con l'arrivo ormai certo di Cristian Chivu, l' Inter ha già pianificato le prossime mosse in entrata. Dopo aver chiuso gli affari Sucic (dalla Dinamo Zagabria) e Luis Henrique (dal Marsiglia), il club di Viale della Liberazione intende ora consegnare al suo nuovo tecnico un attaccante di livello internazionale.

