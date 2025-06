Hojlund Ausilio a Londra pure per lui! La carta è… Bisseck? – TS

Ieri, Piero Ausilio ha fatto rotta verso Londra, un viaggio decisivo nel calciomercato dell’Inter. Tra incontri con Cesc Fabregas e sondaggi con il Manchester United, il dirigente nerazzurro monitora attentamente le possibili mosse di mercato. Hojlund piace sempre di più ai nerazzurri, e la carta Yann Aurel Bisseck, con il suo potenziale in Premier League, si configura come una sorpresa intrigante. Londra è viva, e il mercato dell’Inter si fa sempre più dinamico…

Ieri blitz di Ausilio a Londra per incontrare Cesc Fabregas, autorizzazione arrivata in serata dal Como, ma anche per sondare il terreno con il Manchester United. Rasmus Hojlund piace all’Inter. Occhio alla carta Yann Aurel Bisseck, che in Premier League fa gola. INCONTRI – Londra is calling e Piero Ausilio ha voluto rispondere prontamente. Ieri il DS dell’Inter è volato nella city londinese per parlare con Cesc Fabregas. Il loro incontro è avvenuto in serata, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte del Como. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare la situazione legata al prossimo allenatore nerazzurro. 🔗 Leggi su Inter-news.it