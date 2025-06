Hojlund a caccia del riscatto | è lui l' attaccante giusto per l' Inter?

Hojlund a caccia del riscatto: è lui l’attaccante giusto per l’Inter? Dopo un’esplosione con l’Atalanta di Gasperini e due stagioni altalenanti al Manchester United, il giovane talento danese sembra pronto a tornare protagonista. Milano potrebbe essere la piazza ideale per rilanciarsi e tornare ai livelli che tutti si aspettano. Ma sarà davvero lui il volto della nuova stagione nerazzurra? Solo il tempo dirà se questa collaborazione porterà i frutti sperati.

Hojlund piace alll'Inter, Inzaghi ufficiale all'Al Hilal. Kalulu è della Juve, Nuno riscattato dalla Lazio. Le news di calciomercato live - Giugno fa rima con calciomercato con le formazioni che, archiviata la stagione, iniziano a porre le basi per le squadre che saranno. Si preannunciano giorni molti caldi con i club impegnati ... Segnala ilmessaggero.it

Inter, Hojlund apre al ritorno in A: primo contatto Ausilio-United. La proposta nerazzurra - L'attaccante del Manchester United è il grande obiettivo per il reparto offensivo nerazzurro. Il ds tratta con gli inglesi ... fcinter1908.it scrive

Hojlund tra Napoli ed Inter: l'ex Atalanta può tornare in Serie A - Sfida tra le big di Serie A per l'attaccante danese del Manchester United. La sua avventura in Premier potrebbe essere finita. Segnala msn.com

