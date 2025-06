hockey trissino trionfa 4 2 su amatori lodi in gara 1 delle finali scudetto

L'Hockey Trissino apre con il piglio giusto le finali scudetto, battendo 4-2 l'Amatori Lodi in Gara 1 della Serie A1 2024/25. Un risultato che mette subito pressione agli avversari e accende l’entusiasmo dei tifosi veneti. Stefano Zampoli, con le sue parate decisive, si conferma pilastro insostituibile di questa squadra ambiziosa. La vera sfida inizia ora: la strada verso il titolo è ancora lunga, ma il Trissino dimostra di essere già in forma.

Se il buongiorno si vede dal mattino, come dice il saggio, l' Hockey Trissino può esultare per il 4-2 inferto all' Amatori Lodi in "gara 1" delle finali-Scudetto di Serie A1 202425 di hockey su pista. E può essere soddisfatto anche Stefano Zampoli, ormai da tempo elemento imprescindibile del sodalizio veneto: guai a cantare vittoria troppo presto, ma il portiere di Prato ha dato un contributo importante per il successo nella sfida delle scorse ore contro i lombardi. E tenterĂ di mantenere alta la concentrazione anche nelle prossime cinque sfide contro Lodi, che assegneranno lo scudetto. Vincere è del resto quasi un obbligo da quelle parti: con il suo arrivo in Veneto, nel 2021, Stefano ha aggiunto soliditĂ ad un organico giĂ competitivo, capace in questi quasi quattro anni di vincere due Scudetti, una Champions League, una Intercontinental Cup, due Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.