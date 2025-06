Hockey pista | Lodi vince ai rigori contro Trissino Finale scudetto sull’1-1

Dopo la emozionante vittoria ai rigori contro il Trissino, il Lodi ha scritto una nuova pagina nella storia dell'hockey su pista. Sul neutro del PalaCastellotti, i biancorossi hanno dimostrato cuore e determinazione, riequilibrando la serie finale di scudetto e portando tutto a gara-3. La sfida si fa sempre più avvincente: chi si laureerà campione d’Italia? La suspense è ormai alle stelle!

Dopo la vittoria ai supplementari di gara -1 da parte del Trissino in casa, domenica scorsa 1° giugno, mercoledì sera le finali scudetto della Serie A 2024-2025 di hockey su pista hanno vissuto un nuovo incredibile capitolo in gara -2. A imporsi, questa volta addirittura ai rigori, è stato il Lodi, capace al PalaCastellotti di riequilibrare la serie tricolore sistemandola sul punteggio di 1-1 (per un totale di 5 gare complessive). Dopo lo spettacolare 4-4 dei tempi regolamentari, con il punteggio inchiodato in perfetta parità ai supplementari, a decidere la sfida sono stati i tiri dal dischetto. 🔗 Leggi su Oasport.it