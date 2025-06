Hockerty Sfida i Codici della Sartoria con il Rooftop Party in Occasione del Pitti Uomo 108

L’arte sartoriale si reinventa sotto il cielo di Firenze. In occasione del Pitti Uomo 108, Hockerty sfida le convenzioni con un rooftop party all’insegna dell’innovazione e dello stile. Un debate che accenderà gli animi: abito su misura con bermuda o pantaloni tradizionali? La sfida è servita, e voi siete invitati a vivere questa rivoluzione sartoriale, dove tecnologia e creatività si incontrano per scrivere il futuro della moda.

Il 19 giugno 2025, in occasione del Pitti Uomo 108, sul rooftop del Social Hub Firenze Lavagnini, Hockerty lancerà una provocazione stilistica che accenderà, ne siamo certi, il dibattito sartoriale: abito su misura con bermuda o pantaloni lunghi tradizionali? La sfida è servita gentili signori. Hockerty rappresenta il perfetto punto di incontro tra tecnologia e . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Hockerty Sfida i Codici della Sartoria con il Rooftop Party in Occasione del Pitti Uomo 108.

In questa notizia si parla di: Hockerty Sfida Rooftop Occasione

Hockerty Sfida i Codici della Sartoria con il Rooftop Party a Pitti Uomo 108. - Hockerty rappresenta il perfetto punto di incontro tra tecnologia e artigianato, rivoluzionando il concetto di sartoria maschile attraverso abiti personalizzati che sfidano le convenzioni.

Sfida di sabato occasione per parlare anche di mercato? I nomi sul piatto... - Sabato sera sarà comunque anche motivi di scambiare due chiacchiere ancora in ottica trasferimenti per l'estate 2025, col Monza che sembra interessato al terzino Davide Bartesaghi, tre presenze ... Lo riporta msn.com