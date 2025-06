Ho ucciso un’altra donna il killer di Denisa Adas confessa un altro omicidio | le rivelazioni di Vasile Frumuzache

La vicenda sconvolgente del killer di Denisa Adas si arricchisce di nuovi orrori. Vasile Frumuzache, già confessatosi per l’omicidio della giovane escort romena, ha ora ammesso di aver ucciso un’altra donna circa un anno fa. Le rivelazioni sorprendenti dello step successivo dell’indagine gettano nuova luce sulla sua spirale di violenza. Ma chi era l’altra vittima di questo inquietante serial killer?

Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso un’altra donna un anno fa. Il 32enne romeno aveva già ammesso di essere il killer di Maria Danisa Adas, la 30enne scomparsa da Prato. Frumuzache è stato nuovamente interrogato oggi 5 giugno, a 24 ore dal primo interrogatorio in cui aveva fatto le prime ammissioni sul delitto della escort anche lei romena. Chi era l’altra vittima di Frumuzache. La guardia giurata ha detto di aver ucciso circa un anno fa un’altra donna. Si tratta di un’altra prostituta scomparsa l’1 agosto 2024 a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. In aggiornamento L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online