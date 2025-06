Ho ucciso Maria Denisa Adas Paun perché mi minacciava | 32enne confessa L’ha strangolata e decapitata

Un dramma agghiacciante scuote la calma della nostra comunità: un uomo di 32 anni ha confessato di aver ucciso e decapitato Maria Denisa Adas Paun, dopo essere stato minacciato da lei. La sua confessione sconvolgente rivela dettagli disturbanti di violenza e ricatto. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, solleva domande sulla spirale di rancore e paura che può portare a gesti così estremi. Un caso che ci invita a riflettere sulle conseguenze di situazioni irrisolte e di emozioni incontrollate.

L’ha uccisa, poi l’ha decapitata e ha dichiarato di aver messo la testa in un sacco per l’immondizia, che ha inserito nella valigia della vittima insieme al resto del corpo, caricando tutto nel bagagliaio della propria auto. L ‘uomo fermato per l’omicidio di Maria Denisa Adas Paun ha confessato: ha detto di avere ucciso la 30enne perché lei lo avrebbe ricattato minacciandolo di rivelare alla moglie un loro rapporto sessuale a pagamento se non le avesse dato 10mila euro. Lo riferisce la Procura di Prato. L’uomo, 32 anni, romeno, guardia giurata, ha ammesso di essere lui quello ripreso dalle telecamere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it