Ho ucciso anche un’altra donna Denisa l’orribile confessione del killer | era scomparsa da mesi

Un orribile segreto è venuto alla luce nel cuore di Monsummano Terme, dove Vasile Frumuzache ha confessato di aver ucciso e decapitato Maria Denisa Paun, scomparsa da mesi. La sua tragica confessione scuote la comunità e rivela un lato oscuro che nessuno si aspettava. Ma cosa ha spinto questa guardia giurata a compiere un gesto così atroce? La verità, ancora tutta da scoprire, ci lascia senza parole.

Maria Denisa Paun, conosciuta anche come Denisa Adas dal cognome dell’ex marito, è stata tragicamente uccisa nella notte tra il 15 e il 16 maggio. La sua scomparsa è durata poche ore, prima che il suo corpo venisse ritrovato. Vasile Frumuzache, un cittadino romeno di 32 anni residente a Monsummano Terme, è il responsabile di questo atroce crimine. L’uomo, che lavorava come guardia giurata, ha confessato di averla strangolata e decapitata, per poi trasportare il corpo in una valigia fino a una remota zona di campagna, dove lo ha abbandonato. Durante l’interrogatorio con le autorità, Frumuzache ha spiegato il suo gesto con un presunto ricatto. 🔗 Leggi su Tvzap.it