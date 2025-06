Ho parlato con il re delle capsule masturbatorie maschili Un genio!

ha rivoluzionato il mondo della masturbazione maschile con innovazioni che combinano tecnologia, design e piacere. In un contesto in continua evoluzione, la sua creatura si distingue come il vero re delle capsule masturbatorie, portando l'arte del piacere maschile a un livello mai visto prima. Vi svelerò come questa rivoluzione sta cambiando le regole del gioco e cosa ci attende nel futuro dell’intimità maschile.

Oggi vi parlo di masturbazione maschile. “E tu che ne sai?” potrebbe sentenziare qualcuno. Si è appena conclusa EroSpain, la fiera dell’industria erotica che si svolge da tre anni a Barcellona, scissa da quella di Hannover che poi sarĂ ad Amsterdam. Tanto per essere chiari. Forse. Ed è proprio a Barcellona che ho conosciuto con grande emozione l’ingegnere Koichi Matsumoto, fondatore e presidente di “Tenga”, l’azienda giapponese nata nel 2005 che ha sdoganato l’autoerotismo maschile con le sue celebri, colorate e artistiche onacups (capsule per l’onanismo, nda). I numeri parlano: il brand ha fatturato nel 2023 piĂą di 10 billioni (sì, con la B) di yen e venduto 150 milioni di unitĂ nel mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ho parlato con il re delle capsule masturbatorie maschili. Un genio!

