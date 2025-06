ho letto non volevo ma lo sono di tony effe molto seriamente

Se avesse scelto di condividere questa lettura, invece di mostrare semplicemente il panorama, avrebbe rivelato un lato più profondo e riflessivo di sé. Tony Effe, noto per la sua presenza carismatica e il suo stile distintivo, si dimostra anche un amante della musica e della creatività, svelando così una sfaccettatura inaspettata che arricchisce il suo personaggio e ispira i fan a esplorare mondi più intellettuali.

Due mesi fa Tony Effe ha postato un carosello di foto dalle Maldive nel quale si mostrava intento a leggere un libro. Il testo era L'atto creativo di Rick Rubin, una saggio sulla creatività e sulla musica del leggendario produttore statunitense. Se avesse imbracciato un'arma avrebbe destato meno stupore. L'estetica del trapper è tutta banconote, collane, automobili, tatuaggi e non romanzi, segnalibri, biblioteche, copertine.