Ho il morbo di Parkinson Difficile trovare un equilibrio tra assunzione dei farmaci e gestione degli effetti collaterali | lo rivela Morten Harket degli a-ha

Morten Harket, icona della musica e frontman degli a-ha, ha scelto di condividere pubblicamente la sua battaglia contro il morbo di Parkinson. La sfida quotidiana, tra farmaci ed effetti collaterali, richiede un equilibrio delicato, spesso difficile da trovare. La sua testimonianza ci ricorda che affrontare questa malattia con coraggio e pragmatismo può fare la differenza, ispirando chi si trova in questa situazione a rimanere forte e resiliente.

Morten Harket, il frontman 65enne della storica band a-ha, ha rivelato di avere il morbo di Parkinson in un articolo apparso sul sito del gruppo firmato dal biografo della band Jan Omdahl. “Non ho problemi ad accettare la diagnosi. – ha detto Harket – Col tempo ho fatto mio l’atteggiamento di mio padre, 94 anni, nei confronti del modo in cui l’organismo si arrende gradualmente: ‘Uso quello che funziona’”, “Una parte di me voleva rivelarlo. – ha continuato il musicista, cantante e compositore norvegese – Come ho detto, riconoscere la diagnosi non è stato un problema per me. È il mio bisogno di pace e tranquillità per lavorare che mi ha frenato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it