Ho curato cardinali e Papi | falso medico arrestato a Roma

Prometteva terapie rivoluzionarie contro l’autismo e sosteneva di essere stato il medico di Papa Wojtyla e di oltre 50 cardinali. Un 63enne argentino è finito agli arresti domiciliari per esercizio abusivo della professione medica e truffa aggravata. Aveva convinto una coppia a pagare 30mila euro per sottoporre il figlio a una presunta cura sperimentale a base di cellule staminali, rivelatasi falsa e potenzialmente pericolosa. La Polizia Postale ha sequestrato farmaci scaduti, oscurato i suoi siti e trovato 400 schede cliniche: molti i minori coinvolti. L’uomo è accusato di aver approfittato della fragilità psicologica delle famiglie disperate in cerca di una speranza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it