“Ho contato quante volte i figli mi chiamano durante la giornata” | l’esperimento diventa virale

Hai mai pensato a quante volte, in un solo giorno, il nome di una madre viene chiamato? Un semplice gesto, ma ricco di significato e fatica quotidiana. Un'esperienza condivisa da molte, resa ancora piĂą evidente dall'esempio di una mamma australiana che ha deciso di contare ogni chiamata. Il suo esperimento, diventato virale, svela con ironia l'incessante impegno dietro le mura domestiche. Continua a leggere per scoprire il sorprendente risultato.

Quante volte al giorno una madre sente pronunciare il proprio nome? Una mamma australiana di due bambini ha deciso di contarle e il totale a fine giornata è stato sorprendente. Il suo video è diventato virale, mostrando con ironia quanto sia continuo e impegnativo il lavoro di cura tra le mura domestiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

