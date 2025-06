Helldivers 2 | Arriva Force of Law! Armi Armature e Novità per la Super Terra

Prepara le tue armi e il tuo spirito di battaglia: Helldivers 2 si appresta a rivoluzionare il campo di battaglia con Force of Law, il nuovo aggiornamento in arrivo il 12 giugno. Con armature all’avanguardia, armi inedite e un equipaggiamento premium, questa patch promette di rafforzare la tua difesa della democrazia sulla super terra. Sii pronto a conquistare ogni sfida e a scrivere nuove pagine di vittoria!

Preparati a difendere la democrazia con il nuovo Warbond premium di Helldivers 2, Force of Law, in arrivo il 12 giugno con equipaggiamento inedito e potente.

