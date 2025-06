Hellas Verona | al via i lavori per l’installazione delle nuove luci al ‘Bentegodi’ ma c’è un malus! Veneti in trasferta nelle prime tre gare

L’Hellas Verona dà il via ai lavori per le nuove luci del ‘Bentegodi’, un passo importante per rinnovare l’impianto e migliorare l’esperienza dei tifosi. Tuttavia, c’è un malus: le prime tre gare si disputeranno in trasferta, penalizzando il calore casalingo. Mentre la squadra si prepara alla prossima stagione, tra rinnovi, mercato e logistica, il club guarda avanti, puntando a un futuro sempre più brillante.

L'Hellas Verona guarda già alla prossima stagione, con attenzione sia al calciomercato sia alla logistica. Oltre alla pianificazione tecnica, la società e il Comune di Verona stanno preparando un restyling dello .

