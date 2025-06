Helena Prestes e Javier Martinez insieme a Milano dopo i gossip sui presunti incontri segreti con l’ex

Helena Prestes e Javier Martinez smentiscono le voci: i due sono stati catturati insieme a Milano, dimostrando che il loro legame rimane forte nonostante i gossip sui presunti incontri segreti con l'ex. La coppia, formata da ex concorrenti del Grande Fratello, sembra aver superato ogni dubbio, confermando la solidità del loro rapporto. Continua a leggere per scoprire come hanno affrontato questa tempesta mediatica e cosa riserva il loro futuro insieme.

Le dichiarazioni di Carlo Motta sembrerebbero non avere scalfito la serenità della coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez. I due ex concorrenti del Grande Fratello sono stati fotografati insieme a Milano dopo i rumors a proposito dei presunti incontri segreti con l'ex. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Helena Prestes Javier Martinez

