Harry Potter Tom Felton sarà di nuovo Draco Malfoy | l' attore in scena a Broadway in La maledizione dell' erede

Preparati a vivere un'emozione unica: Tom Felton, conosciuto da tutti come Draco Malfoy, tornerà sul palcoscenico di Broadway in "Harry Potter e la maledizione dell'erede". Dopo aver conquistato i cuori di milioni di fan nel mondo, l’attore riabbraccerà il suo iconico personaggio in questa nuova avventura teatrale che promette di affascinare ancora una volta gli appassionati. L’appuntamento è dall’11 novembre: non perdere questa straordinaria occasione di rivedere Felton nei panni di Draco.

La star della saga cinematografica tratta dai libri di J.K. Rowling tornerà in autunno a teatro nel ruolo che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Tom Felton interpreterà presto a teatro il suo personaggio più famoso, Draco Malfoy, nella pièce di Broadway Harry Potter e la maledizione dell'erede, dall'11 novembre, per 19 settimane fino al 22 marzo 2026. Ambientato diciannove anni dopo la fine della saga originale, Harry Potter e la maledizione dell'erede mostra Draco ormai adulto e padre, al fianco di Harry, Hermione e Ron, impegnati a mandare i propri figli a Hogwarts. Il ritorno di Tom Felton nel ruolo di Draco Malfoy Per il biondo attore britannico si tratta del debutto a Broadway ed è il primo attore della saga cinematografica a partecipare . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Harry Potter, Tom Felton sarà di nuovo Draco Malfoy: l'attore in scena a Broadway in La maledizione dell'erede

