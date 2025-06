Harrison Ford potrebbe interpretare Carl nel live action di Up | verità o rumor?

Harrison Ford potrebbe interpretare Carl nel live action di Up? Rumor infondati o possibilità concreta? In rete si susseguono voci non confermate, alimentando entusiasmo tra fan e esperti del settore. Sebbene ufficialmente Disney tardi a commentare, il solo pensiero di Ford nei panni dell’avventuroso anziano accende la fantasia di molti. Restiamo in attesa di conferme, ma nel frattempo, questa ipotesi continua a catturare l’immaginario collettivo: un’interpretazione che potrebbe rivoluzionare il modo di vivere questa storia senza tempo.

