Hanno arrestato pusher e ladri tutelando minori ed esercenti commerciali | ecco chi sono i carabinieri premiati

Hanno arrestato pusher e ladri, tutelando minori ed esercenti, dimostrando un impegno inestimabile. I carabinieri premiati si sono distinti per l'altissimo senso del dovere, incarnando i valori che rendono orgogliosa la nostra nazione. In occasione del 211esimo anniversario della loro fondazione, si celebra non solo la storia, ma anche il coraggio quotidiano di chi mette la sicurezza dei cittadini al primo posto. Un esempio di dedizione che ispira tutti noi.

Si sono distinti per l'alto, anzi altissimo, senso del dovere. Il 211esimo anniversario della fondazione dell'Arma dei carabinieri, come da tradizione, è stato anche il momento - particolarmente emozionante - per dare riconoscimento a chi, spendendosi quotidianamente per il bene della comunità . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Hanno arrestato pusher e ladri, tutelando minori ed esercenti commerciali": ecco chi sono i carabinieri premiati

In questa notizia si parla di: Sono Carabinieri Arrestato Pusher

“Perché i carabinieri li hanno perquisiti”. Garlasco, spuntano altri due nomi: chi sono Roberto e Mattia - All'alba di oggi, si è riacceso il dibattito sull'omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007.

È morto il ragazzino di 13 anni accoltellato lo scorso 16 maggio a Milano e lasciato davanti a un ospedale. L'aggressore, un pusher cubano di 27 anni, era stato arrestato e ora deve rispondere di omicidio volontario #ANSA Partecipa alla discussione

Nel corso di controlli al Quarticciolo, nella periferia della Capitale, i @_Carabinieri_ hanno arrestato due uomini, un 35enne e un 53enne, per armi e droga. Nel corso delle perquisizioni i militari hanno infatti rinvenuto e sequestrato oltre 1 kg di cocaina, centin Partecipa alla discussione

Cocaina tra i portici di Sarzana, Carabinieri arrestano un pusher - Martedì pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Sarzana hanno arrestato in flagranza un uomo che stava spacciando cocaina fra Piazza Martiri e Piazza Caduti per le Missioni di Pace. I militari si ... Segnala msn.com

Carabinieri arrestano a fondi un uomo per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti - A Fondi i carabinieri arrestano un uomo di 47 anni per possesso e spaccio di cocaina e crack, sequestrando droga, materiali per il confezionamento e 12 telefoni cellulari usati nell’attività illecita. gaeta.it scrive

Pusher di eroina arrestato dai carabinieri a Messina - L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività quotidiane dei carabinieri del comando provinciale di Messina, che proseguono con impegno nei servizi di prevenzione e contrasto allo spaccio di ... Segnala newsicilia.it

Nasconde la droga nella sua cameretta, la madre chiama i Carabinieri: arrestato pusher di 16 anni