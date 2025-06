Hanno aiutato il boss Messina Denaro durante la latitanza | chiesta la condanna per i figli del suo autista

Le autorità hanno chiesto la condanna per i figli dell'autista di Matteo Messina Denaro, coinvolti nel sostegno alla latitanza del boss. Il padre, Giovanni Luppino, aveva accompagnato il latitante alla clinica La Maddalena, e insieme ai figli, avrebbe contribuito a nascondere l'organizzazione mafiosa per quasi trent'anni. I processi e le accuse si intensificano, ma ciò che emerge è un quadro inquietante di collusione e mistero che scuote l'intera regione. È per questo che ieri il...

