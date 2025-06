handbike christian giagnoni trionfa a basiglio ed è sempre maglia rosa

Terra di sfide e di trionfi, dove la determinazione di Christian Giagnoni brillano più che mai. Con il suo successo nella terza tappa del Giro d'Italia Handbike a Basiglio, l’atleta di Montemurlo si conferma sempre più protagonista, mantenendo la maglia rosa e incantando gli appassionati di questa disciplina emozionante. La sua vittoria è un esempio di passione e resilienza, a dimostrazione che nel mondo dello sport tutto è possibile.

Prato, 5 giugno 2025 - Christian Giagnoni ha tagliato il traguardo per primo nella terza tappa del Giro d'Italia Handbike per la categoria “MH4”, vincendo la seconda corsa su tre disputate e mantenendo la maglia rosa. E' il verdetto emesso dalla sfida di Basiglio, andata in archivio nella cittadina lombarda pochi giorni fa, che ha confermato la competitività dell'atleta di Montemurlo. La “corsa in rosa” resta insomma una vera “terra di conquista” per Christian, considerando che si era regolarmente piazzato sul gradino più alto del podio nella classifica generale consecutivamente dal 2016 al 2021 (fatta eccezione per l'edizione 2020, non svoltasi a causa del Covid). 🔗 Leggi su Lanazione.it