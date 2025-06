Ha chiesto la cessione Conte perde subito un big | sarà addio in estate

Il Napoli si prepara a un’estate di grandi cambiamenti: tra sogni europei e il desiderio di rinforzare il centrocampo, la squadra affronta sfide importanti. La cessione di un big in vista potrebbe scuotere gli equilibri, mentre il DS Manna lavora intensamente per costruire una rosa competitiva. In questo scenario di incognite, l’obiettivo rimane chiaro: mantenere alta la competitività e scrivere un nuovo capitolo di successi. Le prossime settimane saranno decisive.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato, tra sogni europei e un centrocampo da ricostruire: cessione in vista per il titolarissimo Il Napoli si trova davanti a un’estate cruciale. In cima alla lista delle priorità c’è il rafforzamento dell’organico, ma allo stesso tempo bisognerà fare i conti con i possibili addii. Il DS Manna è già al lavoro per costruire una rosa che possa affrontare una stagione lunga e intensa. Tuttavia, non mancano le uscite, e la prima arriva proprio dal cuore del centrocampo. Anguissa, rottura inevitabile: la decisione è presa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista André Frank Zambo Anguissa avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Ha chiesto la cessione”, Conte perde subito un big: sarà addio in estate

