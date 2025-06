Gyokeres-Napoli l’esperto si sbilancia | svolta nettissima!

Il calciomercato del Napoli accelera con una svolta decisiva: Viktor Gyokeres, l’ultima suggestione, si avvicina sempre di più. Il direttore sportivo Giovanni Manna lavora senza sosta per completare il puzzle azzurro, con un occhio di riguardo alle richieste di Antonio Conte. E mentre si avvicina l’affare Kevin De Bruyne, le novità continuano a infiammare i tifosi partenopei: il futuro degli azzurri si scrive ora, e tutto sembra possibile.

Novità importantissima sulla suggestione che porterebbe a Viktor Gyokeres: la svolta sembra decisiva. Il calciomercato del Napoli è sempre più attivo. Il direttore sportivo degli azzurri Giovanni Manna è costantemente al lavoro per cercare di ingaggiare giocatori importanti e soprattutto adatti alle richieste di Antonio Conte. L'affare con Kevin De Bruyne sembra essere ormai ad un passo: si attende solo lo svolgimento delle visite mediche da parte del centrocampista belga. Ancora molti i dubbi sul futuro acquisto in attacco per gli azzurri. Nelle ultime settimane sono stati fatti tanti nomi, da Bonny a David fino ad arrivare al bomber Gyokeres.

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror) - Gyokeres, il talentuoso bomber dello Sporting Lisbona, è diventato un obiettivo caldo per il Napoli, ora in competizione con l'Arsenal.

Areniello: “Gyokeres sogno del Napoli, ma c’è concorrenza. Arriverà un vice-Meret, sul futuro di Rrahmani…” - A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Armando Areniello, giornalista es ... Lo riporta ilnapolionline.com

MERCATO - Areniello: "Napoli? Gyokeres per ora è un sogno, è fatta per il rinnovo di Meret, Beukema è il primo obiettivo per la difesa" - A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Armando Areniello, giornalista esperto di calciomercato. Rebus panchina Inter: chi è in vantaggio in questo momento e quali sono i piani B e C di ... Da napolimagazine.com

Calciomercato Napoli, in estate gli azzurri pensavano a Gyokeres: il clamoroso retroscena - Gyokeres Napoli il retroscena Gyokeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona, sta segnando gol a grappoli in questo inizio di stagione ed è attenzionato dai maggiori top club del mondo ... Riporta msn.com