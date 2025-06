Gyökeres la confessione a Vogue | Non giocherò mai più al freddo! Quali sono i club favoriti per l’acquisto dello svedese

Viktor Gyökeres, il talento svedese che sta facendo impazzire gli appassionati di calcio, ha finalmente aperto il suo cuore in una confessione esclusiva a Vogue. Dopo una stagione da protagonista con lo Sporting Lisbona, il suo nome è tra i preferiti dei club più ambiziosi. Quali sono le squadre in pole position per accaparrarsi questa stella nascente? Scopriamolo insieme, perché il suo futuro potrebbe riscrivere le regole del mercato.

Gyokeres, la confessione di Vogue sul fuoriclasse dello Sporting Lisbona. Ecco le parole Viktor Gyökeres, considerato il nuovo faro della nazionale svedese dopo il ritiro di Zlatan Ibrahimovi?, è uno dei nomi caldi sul taccuino di molti club. L’attaccante, protagonista di una stagione brillante che lo ha consacrato come stella del calcio nordico, ha recentemente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gyökeres, la confessione a Vogue: «Non giocherò mai più al freddo!». Quali sono i club favoriti per l’acquisto dello svedese

In questa notizia si parla di: Gyökeres Confessione Vogue Club