Gutierrez Juve anche Comolli punta il terzino del Girona che era apprezzato da Giuntoli! Concorrenza e quel dettaglio che facilita i bianconeri | novità

Il ritorno di Miguel Gutiérrez nel radar della Juventus si fa sempre più concreto, con Comolli che si inserisce nella corsa al terzino del Girona, apprezzato anche da Giuntoli. La concorrenza non manca, ma un dettaglio potrebbe favorire i bianconeri: la volontà del giocatore di fare un passo avanti e il rapporto positivo con il club catalano. La Juventus si prepara a sferrare l'assalto decisivo per rinforzare la corsia difensiva, puntando a portare a casa il talento spagnolo.

Gutierrez Juve, anche Comolli punta il terzino del Girona: gli aggiornamenti sul calciatore spagnolo. Miguel Gutiérrez torna nel mirino del calciomercato Juve in vista della prossima stagione. Il terzino sinistro del Girona, classe 2001, è già stato seguito negli scorsi mesi da Giuntoli e ora piace anche al nuovo dg bianconero Comolli. A riportarlo e Di Marzio a Sky Calciomercato L’Originale. Il giocatore ha chiuso la stagione con 36 presenze, 2 gol e 6 assis t mostrando buoni e interessanti spunti. Anche il Napoli è sulle sue tracce, ma la situazione è attualmente in stand-by e, per questo motivo i bianconeri sarebbero in vantaggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gutierrez Juve, anche Comolli punta il terzino del Girona che era apprezzato da Giuntoli! Concorrenza e quel dettaglio che facilita i bianconeri: novità

