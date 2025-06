Guida narrativa d’Europa | emozioni in viaggio con Homo Scrivens

Guida narrativa d’Europa di Homo Scrivens trasforma il viaggio in un’avventura emozionante, ricca di storie, sensazioni e scoperte. Curata con passione da Giancarlo Marino e Aldo Putignano, questa opera promette di cambiare il modo di esplorare il continente, coinvolgendo i lettori come mai prima d’ora. A rendere ancora più invitante questa esperienza, la guida sarà accessibile ovunque dal 6 giugno 2025, online e in libreria, aprendo le porte a un viaggio indimenticabile.

Il nuovo capolavoro editoriale targato Homo Scrivens si prepara a rivoluzionare il concetto di guida di viaggio tradizionale. Guida narrativa d'Europa, curata da Giancarlo Marino e Aldo Putignano, non è solo un libro, ma un'esperienza immersiva che attraversa le tappe imprescindibili del continente europeo. Il testo sarà disponibile dal 6 giugno 2025 anche online e nelle librerie.

In questa notizia si parla di: Guida Narrativa Europa Viaggio

