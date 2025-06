Guerre e Nato niente 5% ma accelerazione sull’industria della difesa

In un contesto di tensioni crescenti e sfide globali, il vertice NATO di Bruxelles ha segnato un cambio di passo cruciale per l’Europa. Con le tensioni tra Russia e Ucraina che alimentano la preoccupazione, il ministro Crosetto ha sottolineato la necessità di accelerare l’industria della difesa, senza dipendere dal tradizionale 5% del PIL. È un momento decisivo: a breve ci saranno nuove strategie e alleanze che plasmeranno il nostro futuro.

Se le scelte della Russia “preoccupano”, come ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto a margine della ministeriale Nato a Bruxelles, allora l’Ue deve prepararsi a nuove valutazioni, come l’assunto che difesa e industria della difesa devono accelerare radicalmente, ma senza poter contare sul 5% del pil per le spese militari. Non è un vertice come gli altri quello andato in scena in Belgio, non fosse altro perché a breve ci saranno altri tre appuntamenti significativi come il G7 in Canada del 15 e 16 giugno e il vertice Nato dell’Aia, nei Paesi Bassi, dal 24 al 26 giugno, preceduti il giorno 12 dall’incontro del premier italiano con il Segretario Generale dell’alleanza, Mark Rutte. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Guerre e Nato, niente 5% ma accelerazione sull’industria della difesa

