Guerra Russia-Ucraina Tajani | Tregua non prima della fine dell’anno

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso scetticismo sulla possibilità di una tregua nella guerra tra Russia e Ucraina prima della fine dell’anno, sottolineando le difficoltà di un accordo immediato. In un intervento incisivo a Il Giorno della Verità, Tajani ha evidenziato le complessità del conflitto e l’importanza di un approccio pragmatico, lasciando aperta la speranza di una soluzione duratura nel prossimo futuro.

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto sul palco de Il Giorno della Verità, in un'intervista condotta dal direttore Maurizio Belpietro, per affrontare i principali dossier della politica estera italiana. Un confronto serrato, tra pragmatismo e visione strategica, in cui Tajani ha toccato i temi caldi dello scenario internazionale. A partire dalla guerra in Ucraina, il ministro ha espresso scetticismo sulla possibilità di una tregua a breve termine: «In Ucraina non vedo uno scenario di pace a breve – ha dichiarato Tajani –. Putin non è nelle condizioni di fermarsi: l'industria russa è ormai completamente convertita alla produzione bellica, ha annunciato un aumento del numero dei militari.

