Guerra in Ucraina Trump | “Putin è stato colpito duro e colpirà duro non penso si firmerà un accordo”

L'ormai noto ritorno di Donald Trump nel dibattito internazionale porta nuova luce sulla crisi ucraina: con parole dure, l'ex presidente evidenzia come Putin abbia subito un colpo forte e sia pronto a rispondere con fermezza. La sua analisi preferisce lasciar scorrere il conflitto senza interventi immediati, paragonando le parti a due bambini che devono essere calmati. Ma cosa ci riserva il futuro di questa intricata guerra? Continua a leggere.

Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina: "Putin è stato colpito duro e risponderà colpendo duro, non sta giocando. Mosca e Kiev come due bambini. A volte è meglio lasciarli litigare per un po' e poi separarli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guerra in Ucraina, Trump: “Putin è stato colpito duro e colpirà duro, non penso si firmerà un accordo” - Donald Trump torna a parlare della guerra in Ucraina: "Putin è stato colpito duro e risponderà colpendo duro, non sta giocando ... fanpage.it scrive

Trump: "Putin è stato colpito duro e colpirà duro". Merz: "Più armi contro Russia per stop a guerra" - L'Estonia espelle un russo per legami con servizi di Mosca La polizia estone ha annunciato oggi l'espulsione dal territorio estone di Sergej Filatov, un cittadino russo accusato di aver agito come emi ... Come scrive msn.com

Usa-Germania, incontro cordiale allo Studio Ovale. E Merz pressa Trump sull’Ucraina - Il cancelliere tedesco porta alla Casa Bianca il certificato del nonno del presidente americano. Tra i temi i dazi, la guerra e le truppe Usa in Europa. E il tycoon attacca Musk ... msn.com scrive