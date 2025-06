Guerra in Ucraina Putin spegne ogni speranza di pace | il gelo dopo i colloqui con Trump e il Papa

Guerra in Ucraina: Putin spegne ogni speranza di pace, tra gelo diplomatico e annunci che lasciano poco spazio all’ottimismo. Dopo colloqui con Trump e il Papa Leone XIV, le aspettative si infrangono, lasciando un quadro sempre più teso e incerto. Il telefono di Vladimir Putin non ha mai squillato così tanto, ma le risposte sembrano allontanare la pace, rivelando una realtà difficile da cambiare. La strada verso la riconciliazione si fa sempre più in salita.

Il telefono di Vladimir Putin non ha mai squillato così tanto in una sola giornata. Due chiamate che avrebbero dovuto segnare una svolta – quella con Donald Trump e la storica prima conversazione con Papa Leone XIV – si sono trasformate invece nell’ennesima pietra tombale sulle speranze di pace in Ucraina. Al termine di 75 minuti di colloquio con il presidente americano e di un dialogo senza precedenti con il Pontefice, lo zar del Cremlino ha infatti gelato ogni aspettativa: niente tregua immediata, nessun dialogo con “terroristi” e rappresaglie in arrivo per gli attacchi ucraini che hanno umiliato Mosca. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Guerra in Ucraina, Putin spegne ogni speranza di pace: il gelo dopo i colloqui con Trump e il Papa

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

Segui queste discussioni su X

I russi hanno scatenato la guerra nel 2014 spacciandosi per ucraini che vogliono l’indipendenza dell’Ucraina, ed ora che gli ucraini hanno usato dei camion coi droni nascosti dentro per compiere il più ardito attacco alla triade nucleare russa di sempre, i russi Tweet live su X

Spero che a @repubblica non abbiano colto le implicazioni di questo titolo. Pearl Harbor fu un attacco proditorio e improvviso contro un paese che non era in guerra. Invece l'Ucraina sta reagendo contro un invasore sanguinario che da più di 3 anni semina m Tweet live su X

Putin risponde con l’Atomica: se Berlino lancia i Taurus, Mosca spegne l’Europa in 30 minuti