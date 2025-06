Guerra in Ucraina La Sapienza campo di battaglia tra Travaglio Gilli e il pubblico

In un’aula che si è trasformata in arena, la discussione sulla guerra in Ucraina alla Sapienza ha acceso gli animi tra Marco Travaglio, Gilli e il pubblico. Quello che doveva essere un’analisi approfondita si è evoluto in un vivace scontro di opinioni, testimoniando quanto questa crisi sia al centro del dibattito pubblico. Un episodio che dimostra come le questioni globali influenzino anche il cuore delle nostre università, diventando terreno di confronto acceso e appassionato.

Quella che doveva essere una Lectio di Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano si è trasformata in un acceso talk show televisivo.

