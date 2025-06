Guerra commerciale | il futuro dell’Europa? Urso | Serve velocità nel prendere le decisioni

In un mondo sempre più interconnesso e turbolento, l’Europa non può permettersi di perdere tempo di fronte alla guerra commerciale in atto. La velocità nelle decisioni diventa essenziale per preservare il proprio futuro e la stabilità economica. A Palazzo Brancaccio, esperti e leader si confrontano sul ruolo cruciale dell’Unione Europea nell’affrontare le sfide globali, dimostrando che solo agendo con decisione si può garantire un domani più solido e prospero.

L'Europa deve agire e velocemente. È chiaro il messaggio "comune" arrivato dagli ospiti del primo panel de Il Giorno de La Verità. A Palazzo Brancaccio a Roma oggi la seconda edizione dell'appuntamento promosso dal quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro per discutere di politica, economia, imprese, ambiente, tecnologia, energia, innovazione, geopolitica. Ad aprire i lavori l'incontro dal titolo "Economia globale, dazi, nuovi equilibri geopolitici. Che spazio di competizione resta all'Europa e all'Italia?". Il vicedirettore de La Verità Claudio Antonelli ha intervistato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso partendo dalla telefonata di pochi attimi primi tra Xi Jinping e Donald Trump.

