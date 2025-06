Gubbio | Attesa per la decisione di Fontana dopo la nomina di Mauro Leo

Gubbio si trova al centro di un incontro di decisioni cruciali: dopo la nomina di Mauro Leo come nuovo direttore sportivo, l'attenzione si sposta su Gaetano Fontana. La sua scelta di attendere prima di confermare il suo ruolo ha creato tensione e aspettative. Ora che il diesse è stato scelto, tutto è pronto per il passo successivo: l’attesa di una risposta che potrebbe delineare il futuro del club e accendere nuovi entusiasmi tra i tifosi.

GUBBIO – Sciolto un nodo se ne fa un altro. Parafrasando un noto proverbio si ottiene quella che è a grandi linee la situazione del Gubbio, che dopo aver scelto Mauro Leo come nuovo direttore sportivo deve ora attendere la risposta di mister Gaetano Fontana, che aveva sempre rimandato la decisione a dopo la nomina del diesse. Ora che il direttore è stato annunciato, il tecnico calabrese ha intrapreso nuovi colloqui con il presidente Sauro Notari per valutare fino in fondo la proposta. Sul tavolo ci potrebbe essere sia la promessa di un miglioramento delle strutture tecniche – ossia la possibilità , emersa nelle ultime settimane, di sfruttare la struttura sportiva di Zappacenere per gli allenamenti settimanali, che va di pari passo con un intervento presso l'impianto dello stadio "Barbetti", utilizzato solo per la partita del weekend e che potrebbe essere riqualificato per ospitare anche altri tipi di eventi – ma anche la volontà di ottenere risultati di alto livello sul campo.