Pep Guardiola ha commentato il successo del PSG, in finale di Champions League, contro l’Inter per 5-0. Il tecnico catalano ha elogiato il suo collega Luis Enrique per la vittoria e il modo in cui è arrivata. IL RAGIONAMENTO – Pep Guardiola ha parlato a margine dell’evento di golf “ Legends Trophy “, trattando anche della finale di Champions League vinta dal PSG contro l’Inter con il punteggio di 5-0. Il tecnico del Mancehster City si è così riferito alla partita, ponendo l’accento sui meriti del connazionale Luis Enrique: «Si merita questa vittoria, è un allenatore fantastico. Mi ha dato una sensazione di potenza, che si è vista in finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Guardiola su PSG-Inter: «Sensazione di potenza. Luis Enrique fantastico»

