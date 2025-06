Guardiola sceglie la Juve | Prepara l’approdo a Torino

Guardiola sceglie la Juve: una mossa che scuote il mondo del calcio e accende i sogni dei tifosi bianconeri. Le sue dichiarazioni lasciano tutti senza fiato, alimentando la speranza di un grande ritorno a Torino. Ora, con 14 giorni di attesa prima dell’esordio al Mondiale per club, l’attenzione si concentra sui prossimi incontri e su quella sfida cruciale contro il Manchester City. La Juventus si prepara a scrivere un capitolo epico della sua storia.

Le dichiarazioni del tecnico del Manchester City fanno impazzire proprio tutti: ora i bianconeri sognano per davvero 14 giorni e si tornerà in campo. La Juventus è attesa per l’esordio al Mondiale per club, in programma il prossimo 19 giugno contro l’Al-Ain. Poi i bianconeri, il 2206, sfideranno il Wydad AC, prima di giocare il 26 contro il Manchester City, un match che chiuderà il Gruppo G. (LaPresse) – Calciomercato.it Indubbiamente la sfida contro i Citizens è quella più attesa per bianconeri. Discorso identico per gli inglesi, con Pep Guardiola che non vede l’ora di incontrare gli italiani: “Ci siamo già affrontati con la Juventus, abbiamo giocato a Torino, e abbiamo perso – esordisce l’ex Barcellona -, ma ora hanno un nuovo manager che sarà lì perché l’ultimo non c’è più”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it