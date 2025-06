GT3isti Challenge 2025 atto terzo al Red Bull Ring

La stagione del GT3isti Challenge 2025 varca il confine nazionale con il terzo appuntamento che si svolgerà nelle giornate del 6 e 7 giugno in Austria. Teatro dell’evento il veloce circuito del Red Bull Ring. La pista, molto veloce, è lunga 4.318 metri. Saranno decine le Porsche sia stradali che da corsa che si sfideranno in più turni cronometrati alla ricerca del miglior tempo sul giro. La formula del GT3isti Challenge sta riscuotendo sempre più successo, vedendo in pista sia neofiti che si vogliono affacciare al mondo della velocità , che piloti esperti che sfruttano questi appuntamenti per affinare le proprie tecniche di guida. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - GT3isti Challenge 2025, atto terzo al Red Bull Ring

Red Bull Ring Gt3isti Challenge - 992 GT3 Porsche