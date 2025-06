Gruppioni lascia Iv per Fratelli d’Italia | la parabola renziana che chiama centro la destra di Meloni

a un'idea di stabilità e pragmatismo, lontano dalle contraddizioni e dai compromessi. La scelta di Gruppioni non è solo un cambio di casacca, ma un segnale della complessità e delle tensioni che attraversano la politica italiana odierna. Tra alleanze incerte e strategie in evoluzione, il suo passaggio illumina le sfide di un paese alla ricerca di punti di riferimento affidabili e autentici.

L’addio di Naike Gruppioni a Italia Viva per approdare a Fratelli d’Italia è molto più di un passaggio personale: è l’ennesima dimostrazione della confusione politica che attraversa l’intera galassia renziana. Gruppioni (che già aveva lasciato Calenda per Renzi ) spiega che Meloni rappresenta “il vero centro”, un governo che sarebbe “sobrio”, “serio”, interprete di “chi lavora, chi soffre e chi sogna”. Un centro che nella realtà assomiglia sempre di più a una destra pienamente sovranista, aggressiva sui diritti e feroce verso i più deboli. È un meccanismo ricorrente. Chi si dichiara riformista, chi si racconta come “centrosinistra pragmatico”, finisce spesso a orbitare intorno alla destra, chiamandola centro per mascherare lo spostamento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it