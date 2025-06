Gruppi di lettura in Carcere | Storie di Rinascita tra le pagine

Nel cuore delle mura di Taranto, i gruppi di lettura in carcere hanno aperto nuove pagine di rinascita e speranza. Un percorso intenso, partito lo scorso ottobre, che ha coinvolto uomini e donne, offrendo loro l’opportunità di riscoprire sé stessi attraverso le parole. Ricordando storie di fallimenti trasformati in insegnamenti, queste esperienze dimostrano come la lettura possa essere un ponte verso il cambiamento. E questa è solo l’inizio di un cammino che continua a scrivere nuove storie di speranza.

Si è concluso venerdì 30 maggio il percorso laboratoriale dei Gruppi di Lettura tenuto presso nella casa Circondariale di Taranto. L'esperienza avviata a partire dallo scorso ottobre ha visto impegnarti nell'attività di lettura un gruppo di persone afferenti alla sezione maschile e una decina di donne della sezione femminile. I primi hanno letto il libro di Enrico Galiano "L'arte di Sbagliare alla Grande" mentre le donne si sono cimentate nella lettura del libro di Michela Murgia "Stai Zitta!" I Gruppi di Lettura nel contesto carcerario di Taranto, denominati "Eppure ci rialziamo" per gli uomini e "Di mano in mano" per le donne, si sono rivelati esperienze trasformative, catalizzando il potere del libro come strumento fondamentale di rieducazione e crescita interiore.

