Greta Thunberg salva i migranti | nave verso Gaza cambio di programma

Greta Thunberg, simbolo della lotta per il clima, si trasforma in attivista umanitaria nel cuore del Mediterraneo. La nave Madleen, inizialmente diretta verso Gaza, ha cambiato rotta per salvare migranti in difficoltĂ , dimostrando che la solidarietĂ trascende le frontiere. Un gesto di grande umanitĂ , che ci ricorda quanto sia importante agire con coraggio e responsabilitĂ in un mondo sempre piĂą complesso. La sua azione ispira a riflettere sul valore della compassione e dell'impegno concreto.

Dovevano andare a Gaza, ma la Striscia può attendere: la nave Madleen della Gaza Freedom Flotilla, la barca a vela di attivisti su cui viaggia anche Greta Thunberg, si è resa protagonista di un salvataggio di migranti "in diretta". A renderlo noto è stata Rima Hassan, eurodeputata di The Left. Direttamente dal Mediterraneo, l'equipaggio della Madleen ha prestato oggi assistenza a migranti sudanesi in difficoltĂ , recuperando persone da un gommone a oltre 100 km dalla costa libica, a quanto si apprende. La Hassan e la Thunberg sono a bordo della nave, che stava viaggiando dalla Sicilia direttamente verso Gaza per contestare apertamente il blocco illegale della Striscia imposto da Israele, che ha contribuito alla fame intenzionale di oltre 2 milioni di persone negli ultimi due anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Greta Thunberg salva i migranti: nave verso Gaza, cambio di programma

